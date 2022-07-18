Çarpışma numarası ile cep telefonu çaldılar Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişinin cep telefonunu sözde çarpışma ile çalan iki hırsız aynı gün yakalandı. Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişinin cep telefonunu sözde çarpışma ile çalan iki hırsız aynı gün yakalandı. Gözaltına alınan iki kişi cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, 16 Temmuz Cumartesi günü İsmet İnönü Caddesi üzerindeki bir işyerinde, bir kişinin telefonun çalındı. Başka biriyle çarpışması esnasında telefonu çalındığını söyleyen A.T. isimli mağdurun şikayeti üzerine Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konu hakkında çalışma başlattı. Polis ekipleri, M.G. ve N.H. isimli iki şüpheliyi aynı gün tespit ederken, şahıslar çalınan telefonla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İki şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Edirne Keşan 3. Sayfa Haberler

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