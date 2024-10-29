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Çarpışan otomobillerden biri alev aldı: Cep telefonunu almak için yanan aracın içine girdi

Çarpışan otomobillerden biri alev aldı: Cep telefonunu almak için yanan aracın içine girdi
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Karabük'te çarpışan iki otomobilden biri alev aldı.

Karabük'te çarpışan iki otomobilden biri alev aldı. Bir kişinin cep telefonunu almak için yanan otomobilinin içine girdiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kaza maddi hasarla atlatıldı.

Olay, Kıbrıs Şehitleri Caddesinde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen sürücüler idaresindeki 78 AAT 328 plakalı otomobil ile 78 BU 698 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle 78 BU 698 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Polis ekiplerinin ve vatandaşların yardımıyla otomobildeki yangın söndürülürken araçlarda maddi hasar oluştu.

Öte yandan bir kişinin iddiaya göre cep telefonunu almak için yanan otomobilinin içine girdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Cep Telefonu Otomobil Güvenlik 3-sayfa Hukuk

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