Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çarpışan otomobiller uçuruma düştü: 2 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Çarpışan otomobiller uçuruma düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Isparta'da çarpışma sonucu uçuruma düşen otomobillerde bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Isparta'da çarpışma sonucu uçuruma düşen otomobillerde bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Isparta- Antalya karayolu Dereboğazı mevkiinde meydana geldi. Antalya istikametine giden 34 FTK 971 plakalı Salman Ünlüsoy'un (26) kullandığı otomobille Özkan Göçer (33) idaresindeki 07 AKS 527 plakalı araç çarpıştı. Yoldan çıkan iki araç uçurum kenarındaki ağaçları devirerek dere yatağına uçtu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonucunda Özkan Göçer'in kullandığı araçta bulunan Gamze Kılınç (28) ise olay yerinde feci şekilde can verdi. Yaralı Salman Ünlüsoy ve Özkan Göçer ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özkan Göçer hastaneye götürüldüğü esnada ambulansta hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan diğer araç sürücüsü Salman Ünlüsoy'un ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Isparta Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title