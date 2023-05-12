Çarpıp yaralanmasına sebep olduğu motosiklet sürücüsünü olay yerinde bırakıp kaçtı...O anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklete çarpan otomobil, yaralı motosiklet sürücüsüne aldırış etmeksizin olay yerinden kaçtı. Plakadan yapılan kontrolde, kaza yapan aracın kiralık olduğu belirlendi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Manavgat Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; çevreyolu istikametinden Çakalderesi istikametine seyir halindeki Önder Anıl'ın kullandığı 51 ACD 661 plakalı motosiklete, aynı istikamette gitmekte olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil kaçtı

Kazaya karışan otomobilin, kazanın ardından Mimar Sinan Mahallesi 6040 Sokak'a dönüp bir süre bekledikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü. Kazayı gören vatandaşlar, motosiklete çarparak kaçan otomobilin 34 GMA 344 plakalı otomobil olduğunu belirtirken, trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde söz konusu otomobilin kiralık olduğu bildirildi.