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Çardak'ta Sağanak Yağış: Evler ve Tarlalar Sular Altında

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde sağanak yağış etkili oldu. Ova Mahallesinin bazı evlerin bahçeleri ile tarlalar sular altında kaldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde sağanak yağış etkili oldu. Ova Mahallesinin bazı evlerin bahçeleri ile tarlalar sular altında kaldı.

Meteorolojinin Çanakkale ve çevreleri için sarı kodlu uyarıda bulunmasının ardından akşam saatlerinden itibaren Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde de sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle Ova Mahallesinde bazı evlerin bahçeleri ile tarlalar sular altına kaldı. Tarlada bulunan traktörün büyük bir bölümü sağanak yağış nedeniyle sulara gömüldü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Haberler

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