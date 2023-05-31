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Adıyaman'da Çapa Motoru Devrildi: 1 Kişi Ağır Yaralı

Adıyaman'da Çapa Motoru Devrildi: 1 Kişi Ağır Yaralı

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Sürücü M.Ş'nin boynunun kırıldığı belirlendi ve hayati tehlikesi bulunduğu için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Harmanlı beldesine bağlı Kalemkaş köyünde yaşayan M.Ş kendisine ait çapa motoru ile tarlasına giderken, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada, sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinde sürücü M.Ş'nin boynunun kırıldığı belirlendi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Harmanlı Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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