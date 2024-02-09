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Çantasından uyuşturucu ile işlenmemiş değerli metal çıkan şahıs gözaltına alındı

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Ankara'da yapılan yol kontrol uygulamasında bir otobüste yapılan aramada bir kişinin çantasında 198 gram uyuşturucu ve 6 kilo 740 gram işlenmemiş değerli maden ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Çantasından uyuşturucu ile işlenmemiş değerli metal çıkan şahıs gözaltına alındı

ANKARA - Ankara'da şehirlerarası yolcu otobüsünde bir kişinin çantasında yapılan aramada 198 gram uyuşturucu ile 6 kilo 740 gram işlenmemiş değerli maden ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gölbaşı ilçesinde yürütülen yol kontrol uygulamasında bir otobüsü durdurdu. S.A. isimli yolcunun çantasında yapılan aramada 198 gram uyuşturucu ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği değerlendirilen işlenmemiş 6 kilo 740 gram değerli metal ele geçirildi. Şüpheli S.A. gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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