Çanta içerisinde bulunan ölü bebeğin anne ve babası tutuklandı

Uşak'ta arazide çanta içerisinde ölü halde bulunan anne ve babası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay geçtiğimiz 18 Ocak günü Uşak'ta merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre R.H., çiftliği karşısındaki tarla kenarında çanta içerisinde koyulmuş bebek cesedi buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bulunan ihbarlar sonrasında olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonrasında bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olaya ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay yeri yakınlarında güvenlik kamerası incelemeleri yapan ekipler aynı zamanda da Uşak ve çevre illerde doğum yapan kişileri araştırdı. Yeni doğum yapan aileleri inceleyen ekipler, 4 Ocak günü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğumu gerçekleşen bir bebeğin nüfus kayıtlarının yapılmadığını tespit etti. Bebeğin annesinin Uşak'ta yaşadığını belirleyen ekipler anne K.G.'nin evine gidip bebeği olmadığını tespit etti. K.G.'nin ifadesinin ardından yine Uşak'ta ikamet eden bebeğin babası olduğu ön görülen S.D. de ekiplerce gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sosyal medya üzerinden tanıştıklarını, yaklaşık 1 yıldır ilişkileri olduklarını, K.G.'nin Bartın'da ikamet ettiği ama zaman zaman Uşak'a gelerek S.D. ile beraber kaldıklarını ve evlilik dışı olan çocuğa bakamayacakları için 5 Ocak günü bebeği oraya bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi. - UŞAK