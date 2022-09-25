Cansız manken atölyesindeki yangın paniğe neden oldu 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren cansız manken atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren cansız manken atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Abdullah Ç'ye ait cansız manken atölyesinde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden atölye çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Atatürk Bulvarı Adıyaman İtfaiye 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Cansız manken atölyesindeki yangın paniğe neden oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.