Canlı tavuk yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi

BURSA - Orhangazi-İznik Karayolu Keramet Ilıca kavşağında meydana gelen trafik kazasında 5 bin adet canlı tavuk yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada kafesler içindeki tavuklardan çok sayıda da hayvanın telef olduğu belirlendi.

Kaza sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu, Keramet Ilıca kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bilecik'in Osmaneli ilçesinden yüklediği 5 bin adet canlı tavuğu Bandırma'ya götürmek için yola çıkan Bora Varyemez idaresindeki 10 ACH 262 plakalı tır Orhangazi-İznik karayolu Keramet Ilıca kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.

Kafesler zeytinliğe saçıldı

Kaza nedeniyle tır kasasında yüklü olan canlı tavuklar kafesleri ile birlikte etrafa saçıldı. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada etrafa saçılan kafes içindeki tavuklar olay yerine çağrılan bir başka tıra aktarıldı. Kaza nedeniyle soruşturma başlatılırken, kazada çok sayıda tavuğun da telef olduğu belirlendi.