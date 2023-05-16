Canlı hayvan taşıyan tır devrildi, 60 hayvan telef oldu Mersin'in Erdemli ilçesinde canlı hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaklaşık 60 küçük baş hayvan telef oldu.

Canlı hayvan taşıyan tır devrildi, 60 hayvan telef oldu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde canlı hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaklaşık 60 küçük baş hayvan telef oldu.

Kaza, Mersin Erdemli-Karaman Ayrancı karayolu güzergahı üzerinde Sorgun Mahallesi Kevenkırı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Beşir A. yönetimindeki 42 PA 412 plakalı Tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada dorsede bulunan 300 küçük baş hayvandan yaklaşık 60 tanesi telef oldu. Kaza yerine jandarma, itfaiye ile ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde inceleme sürüyor.