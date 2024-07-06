Çankırı ve Kastamonu'da Gökyüzünde Parlak Cisimler Görüldü

Çankırı ve Kastamonu'da, gökyüzünde görülen ve göktaşı olduğu iddia edilen parlak cisimler merak uyandırdı.

Çankırı ve Kastamonu'da, gökyüzünde farklı büyüklüklerde parlak cisimler görüldü. Göktaşı olduğu tahmin edilen cisimler cep telefonu kameraları ile saniye saniye görüntülendi. Birçok noktadan o anları kaydeden vatandaşların şaşırması ise kameralara yansıdı. - ÇANKIRI