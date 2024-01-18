Çankırı Valiliği Dolandırıcılık Uyarısı

Çankırı Valiliği, telefonda kendilerini Çankırı Valisi olarak tanıtıp 'tekerlekli sandalye alacağız' diyen kişilerin dolandırıcı olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Sayın valimizin, valiliğimizin ve kurumlarımızın isimlerini kullanarak engelli bireyler için tekerlekli sandalye ve benzeri gerekçelerle yardım talebinde bulunan kişilere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI