Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde orman yangınına müdahale devam ediyor

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Meydan köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin ve arazözlerin yangına müdahalesi yaklaşık 1 saattir sürüyor. Yangına havadan müdahale etmek amacıyla helikopter desteği de sağlandı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor. - ÇANKIRI