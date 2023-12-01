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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem

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Merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.8 olarak ölçüldü ve sarsıntının yerin 8.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi.

Merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.04'de merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan açıklanan eriye göre depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü. Sarsıntının yerin 8.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Olumsuzluk yaşanmazken, deprem bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çankırı AFAD Deprem Doğal Afet 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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