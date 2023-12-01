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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem

1 Aralık 2023 21:41 Son Güncelleme: 21:43 Abone Ol

Merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.8 olarak ölçüldü ve sarsıntının yerin 8.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi.