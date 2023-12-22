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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi merkez üslü, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan verilere göre, saat 12.50'de merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı olan Çatak köyünde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.06 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.

Merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi merkez üslü, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'dan alınan verilere göre, saat 12.50'de merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı olan Çatak köyünde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.06 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çankırı AFAD Deprem 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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