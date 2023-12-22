Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi merkez üslü, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'dan alınan verilere göre, saat 12.50'de merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı olan Çatak köyünde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.06 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi. - ÇANKIRI