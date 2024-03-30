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Çankırı-Karabük karayolunda tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

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Çankırı-Karabük karayolunda tırın arızalanan otomobilin üzerine devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2'si polis memuru, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi D100 karayolu Karabük sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çerkeş istikametinde seyir halinde olan bir otomobil yol kenarında arızalandı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sırada bir tır, yol kenarında bekleyen otomobilin üzerine devrildi. Kazada polis memurları D.G. ve B.K. ile S.N. isimli yabancı uyruklu şahıs yaralanırken, otomobilde bulunan A.A., M.A., T.A. ve Y.D. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan polis memurları, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine, S.N. ise Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürerken, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ise olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Kaza sebebiyle, D100 Çerkeş istikameti trafiğe kapandı. Yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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