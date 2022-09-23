Çankırı haberi! Çankırı'da 'dron' destekli trafik uygulamasında 40 araca para cezası kesildi

Çankırı haberleri... Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli trafik uygulamasında 40 araca toplam 15 bin 231 TL para cezası kesildi.

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli trafik uygulamasında 40 araca toplam 15 bin 231 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 'dron' destekli denetim yapıldı. Kırmızı ışık ihlali yapan ve seyir halinde cep telefonu kullanan şahıslar dronla tespit edildi.

Yapılan denetimlerde, 396 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen 40 araca cezai işlem uygulanırken, 4 araç da trafikten men edildi. Denetimlerde araç ve sürücülerine toplam 15 bin 231 TL idari para cezası uygulandı. - ÇANKIRI