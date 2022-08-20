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Son dakika haberleri... Pendik sahil yolunda korkunç kaza: Tır orta refüje çıktı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Pendik sahil yolunda korkunç kaza: Tır orta refüje çıktı Pendik sahil yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü, önce bir araca çarptı ardından orta refüje çıktı.

Pendik sahil yolunda korkunç kaza: Tır orta refüje çıktı

İSTANBUL - Pendik sahil yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü, önce bir araca çarptı ardından orta refüje çıktı. Kazada tır şoförü hafif yaralandı.

Kaza, Pendik sahil yolu Tuzla istikametinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 RPJ 60 plakalı tır şoförü, önce önünde seyreden İ.U. hakimiyetindeki 34 NZ 2125 plakalı hafif ticari araca çarptı. Ardından orta refüje çıktı. Bir süre sürüklenen tır, ağaçları devirerek durabildi. Çarptığı araç da çarpmanın etkisiyle orta refüje fırladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan TIR şoförü A.Ö., ambulansla hastaneye kaldırılırken, yol kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Tırın bulunduğu yerden çekilmesi üzerine trafik normale dönerken, rırın biçtiği ağaçlar ekiplerce temizlendi.

Kazayı gören Yunus Emre Sapçı isimli bir vatandaş, "Tırın rot başının çıkması sonucunda gerçekleşen bir kaza. Aracın rot başı çıkınca diğer aracı biçiyor. Tır şoförü yaralandı" dedi. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gamze Çevrim - 3. Sayfa

Pendik Tuzla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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