Çankırı'daki feci kazada ağır yaralanan genç işçi hayata tutunamadı - Haberler

Çankırı'da işçi servisinin devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada yaralanan 18 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

Kaza, 23 Mayıs tarihinde Çankırı'nın Eldivan ilçesi Çankırı-Eldivan karayolu Ecevit Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şabanözü ilçesinde bulunan bir çorap fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 18 DN 796 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazada 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralarından 22 yaşındaki Sinem Toruk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 6 günlük yaşam savaşına yenik düştü. Hayatını Kaybeden Toruk'un cenazesi, Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Aşağıöz köyünde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa