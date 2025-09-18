Haberler

Çankırı'daki Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Çankırı'daki Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Güncelleme:
Çankırı'nın Aksu Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Çankırı'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Aksu Mahallesi Kuruçay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın en üst katındaki evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
