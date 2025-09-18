Çankırı'daki Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Çankırı'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Aksu Mahallesi Kuruçay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın en üst katındaki evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI