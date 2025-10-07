Haberler

Çankırı'da Yüzüğü Sıkışan Vatandaş İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Çankırı'da parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan bir vatandaş, itfaiye ekiplerine başvurdu. Ekipler, açıkladıkları yöntemle yüzüğü keserek vatandaşı rahatlatmayı başardı.

Çankırı'da bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Çankırı'da bir vatandaş, parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkartamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine şahsın adresine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi spiral, yan keski ile vatandaşın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkarttı. - ÇANKIRI

