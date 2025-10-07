Çankırı'da Yüzüğü Sıkışan Vatandaş İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Çankırı'da bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Çankırı'da bir vatandaş, parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkartamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine şahsın adresine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi spiral, yan keski ile vatandaşın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkarttı. - ÇANKIRI