Çankırı'da Yük Treninin Çıkardığı Yangın Söndürüldü

Çankırı'da yük treninin çıkardığı kıvılcımdan kaynaklandığı tahmin edilen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Akören köyü mevkiinde bulunan tren yolu yanında boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre boş arazide yangın çıktı. Hareket halindeki yük treninden kaynaklandığı değerlendirilen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI