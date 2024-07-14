Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da Yük Treni ile Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Merkez ilçesinde meydana gelen kazada, yük treni ile hemzemin geçide giren hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da yük treni ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ÇANKIRI - Çankırı'da yük treni ile hemzemin geçide giren hafriyat kamyonunun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı'nın Merkez ilçesi Ballıca köyü mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Muharrem Uçar idaresindeki 53 FN 402 hafriyat kamyonu hemzemin geçitten geçerken, Alper Y. yönetimindeki tren ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafriyat kamyonu yan yatarken, kazada, Muharrem Uçar, hafriyat kamyonu içerisinde bulunan Berat K. ile tren makinist, Alper Y. ve makinist yardımcısı Bayram O. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Muharrem Uçar hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı

Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı

 CHP heyetinden Kırşehir'deki altın arama çalışmalarına tepki: Madenlere saldırı durumundalar

CHP heyetinden Kırşehir'deki altın arama çalışmalarına tepki: Madenlere saldırı durumundalar

 Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar

Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title