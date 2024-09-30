Çankırı'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
Çankırı'nın Abdulhalik Renda Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek hastaneye sevk etti.
Çankırı'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya, yaralandı.
Olay, Abdulhalik Renda Mahallesi, Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı Bulvarı'nda meyda na geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen M.K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile M.K.yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI