Çankırı'da Yaya Geçidinde Kıl Payı Kaza

Çankırı'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş, hızla gelen otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankırı il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil sürücüsü yaya geçidini fark etmedi. Bu sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yayaları son anda gören sürücü ani fren yaparak durabildi. Karşıya geçmek isteyen bir vatandaş ise aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

O anlar kamerada

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşın yaya geçidinden karşıya geçmek isterken aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu ve ani fren yapan araca arkasındaki otomobilin çarptığı görünüyor. - ÇANKIRI