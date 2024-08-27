Çankırı'da yasadışı avlanan 3 kişiye ceza

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde yasadışı avlanan 3 kişiye 9 bin 873 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından orman yangınlarının önlenmesi maksadıyla 15 göl-gölet, 32 ormanlık ve piknik alanı denetlendi. Denetim çerçevesinde yasadışı avlanan 3 şahıs hakkında 'kara avcılığı kanununa muhalefet' suçundan toplamda 9 bin 873 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI