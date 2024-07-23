Çankırı'da yapılan operasyonlarda 55 şahıs ve 5 düzensiz göçmen yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs ile 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-22 Temmuz tarihleri arasında il genelinde denetim ve operasyonlar yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs yakalanırken, 5 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Yapılan aramalarda ise 50,89 gram esrar, 149,07 gram kannabinoid, 1 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet bıçak ve 20 adet fişek ele geçirildi. - ÇANKIRI