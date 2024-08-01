Çankırı'da yapılan operasyonlarda 52 şahıs ve 5 düzensiz göçmen yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 52 şahıs ile 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 22-28 Temmuz tarihleri arasında il genelinde denetim ve operasyonlar yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 52 şahıs yakalanırken, 5 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Yapılan aramalarda ise 158 adet 300 mg. galara, 25 gram bonzai, 1,09 gram esrar, 20,61 gram kannabionid, 2,23 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza hapı, 82 bin adet makaron, 300 paket sigara, 4 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet yivli av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet bıçak ve 16 adet fişek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 103 araç trafikten men edilirken bin 780 araç sürücüsüne 4 milyon 608 bin 206 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI