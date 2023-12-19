Çankırı'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 4 şahıs yakalandı ve çeşitli suçlardan ele geçirilen silahlar ve diğer malzemelerle ilgili bilgi verildi. Ayrıca trafik kontrollerinde birçok araç trafikten men edildi ve sürücülere cezai işlem uygulandı.

Çankırı'da yapılan denetimlerde çok sayıda şahıs kontrol edildi

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda şahıs kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından 11-17 Aralık tarihleri arasında il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimler sırasında, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı, 2 tabanca, 2 tüfek, 6 fişek, 7 bıçak, 3 bin 20 adet doldurulmuş makaron ve 5 elektronik sigara ele geçirildi. Trafik kontrollerinde ise 52 araç trafikten men edilirken bin 109 araç sürücüsüne 1 milyon 432 bin 24 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI