Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da yapılan denetimlerde binlerce araç sürücüsüne ceza uygulandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 297 araç sürücüsüne toplam 7 milyon 572 bin 391 TL cezai işlem uygulandı.

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 297 araç sürücüsüne toplam 7 milyon 572 bin 391 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 1-15 Temmuz tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 192 araç trafikten men edilirken, 3 bin 297 araç sürücüsüne toplam 7 milyon 572 bin 391 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Çankırı Güvenlik Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

 Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

 Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi

 Ankara'yı karıştıran cinayet! Kalabalık grup iş yerlerine saldırdı, mahalleye giriş-çıkışlar kapatıldı

Ankara'yı karıştıran cinayet! Kalabalık grup iş yerlerine saldırdı, mahalleye giriş-çıkışlar kapatıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title