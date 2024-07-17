Çankırı'da yapılan denetimlerde binlerce araç sürücüsüne ceza uygulandı

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 297 araç sürücüsüne toplam 7 milyon 572 bin 391 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 1-15 Temmuz tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 192 araç trafikten men edilirken, 3 bin 297 araç sürücüsüne toplam 7 milyon 572 bin 391 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI