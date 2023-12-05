Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs ile 2 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde uyuşturucu ve silah gibi çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Çankırı'da yapılan denetimlerde 27 şahıs ve 2 düzensiz göçmen yakalandı

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs ile 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs ve 2 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 14 adet sentetik ecza hapı, 1,85 gram narkotik madde, 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 7 adet bıçak 7 adet fişek, 336 paket kaçak sigara ve 56 adet kaça tütün ele geçirildi. Trafik denetimlerinde de 41 araç trafikten men edilirken bin 28 araç sürücüsüne 1 milyon 195 bin 727 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI