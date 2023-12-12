Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs ile 6 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 1 tüfek, 1 tabanca ve 1 litre sahte alkol ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 40 araç trafikten men edildi ve bin 115 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 96 bin 601 TL cezai işlem uygulandı.

Çankırı'da yapılan denetimlerde 10 şahıs ve 6 düzensiz göçmen yakalandı

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs ile 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4-10 Aralık tarihleri arasında il genelinde aranan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs ve 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 tüfek, 1 tabanca ve 1 litre sahte alkol ele geçirildi. Trafik denetimlerinde de 40 araç trafikten men edilirken bin 115 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 96 bin 601 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI