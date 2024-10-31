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Çankırı'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Çankırı'nın Hasakça köyünde meydana gelen yangında bir ev alevlere kapıldı ve kullanılmaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çankırı'da alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Merkez ilçesine bağlı Hasakça köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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