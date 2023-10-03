Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. İstihbari çalışmalar kapsamında şüpheli bir araçta arama yapıldı. Aramada 400 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı hakimlikçe tutuklandı.
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
İstihbari çalışmalar kapsamında şüpheli bir araçta arama yapıldı. Aramada 400 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı hakimlikçe tutuklandı.