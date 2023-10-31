Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama
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Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin üzerinde 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli bir kişinin üzerinde yapılan aramada 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa