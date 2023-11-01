Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde bulunan bir şahıs tutuklandı.

Çankırı'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ile yakaladığı şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma timleri şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üstünde yaptığı aramada 2 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANKIRI