Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Gözaltına Alındı

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 13,744 gram kubar esrar, 17 kök kenevir ve 39 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 13,744 gram kubar esrar, 17 kök kenevir, 39 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - ÇANKIRI