Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Çankırı'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan iki şahıs gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bir araçta yapılan aramada 106 gram metamfetamin maddesi ile metamfetamin kullanım aparatı ele geçirildi.

Çankırı'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan iki şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki iki kişinin üzerinde yapılan aramada, 106 gram metamfetamin maddesi ile metamfetamin kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. - ÇANKIRI