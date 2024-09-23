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Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltına Alındı

Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltına Alındı
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Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 430 gram kubar esrar ve çok sayıda uyuşturucu yetiştirme ekipmanı ele geçirildi. İki şahıs gözaltına alındı.

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan iki şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eldivan İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, iki şahsın ev ve arazilerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, 2 kilo 430 gram kubar esrar, 132 kök kenevir, 10 gram kenevir tohumu, hassas terazi ile uyuşturucu maddelerin yetiştirilmesi için iklimlendirmede kullanılan vantilatör, 3 elektrikli havalandırma fanı, elektrikli ısıtma sistemi ve termometre ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli iki şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Jandarma 3-sayfa Güncel Hukuk

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