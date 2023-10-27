Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi ve bir şahıs tutuklandı.

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma timleri şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 289 adet sentetik ecza, 19 paket kaçak sigara ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi - ÇANKIRI