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Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 796 Adet Hap Ele Geçirildi

Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 796 Adet Hap Ele Geçirildi
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Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplamda 796 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, iki farklı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, toplamda 796 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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