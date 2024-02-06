Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 58 Şahıs Yakalandı

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 58 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimler sırasında, çeşitli suçlardan aranan 58 şahıs gözaltın alınırken 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 4 bin 523 sentetik ecza hapı, 6,83 gram sentetik kannabinoid, 6,75 gram metamfetamin, 0,74 gram kenevir tohumu, 1 tüfek, 4 bıçak, (1) adet ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet av tüfeği namlusu ve 60 adet 9 mm çapında mermi ele geçirildi. Yapılan trafik denetimlerinde ise 68 araç trafikten men edilirken 766 araç sürücüsüne 1 milyon 813 bin 528 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI