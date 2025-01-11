Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Çankırı'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta binlerce uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Korgun yolu Akçavakıf mevkiinde şüphe üzerine durdukları araçta yaptıkları aramada, 8 bin 846 adet sentetik ecza hapı, 1,23 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Araç içerisindeki O.H. ve M.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.S.H. isimli şahıs ise Kastamonu'da yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şahıs, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı. - ÇANKIRI