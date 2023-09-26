Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile yakalanan iki şahıs gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çankırı'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile yakalanan iki şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Merkez ve Ilgaz ilçelerinde yapılan operasyon çerçevesinde yapılan aramada, 318 gram kubar esrar, 306 kök kenevir bitkisi, 123 gram kenevir tohumu, 74 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 paket esrar sarma kağıdı, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca ve 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanarak Gerede L Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi. - ÇANKIRI