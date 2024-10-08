Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 189 Şahıs Yakalandı, 13'ü Tutuklandı

Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 189 Şahıs Yakalandı, 13'ü Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri, yapılan operasyonlar sonucu arama kaydı bulunan 189 şahıs ile 25 düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan şahıslardan 13'ü tutuklandı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında arama kaydı bulunan 189 şahıs ile 25 göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslardan 13'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 Eylül -7 Ekim tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 189 şahıs ile 25 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 140 adet ecstacy, 5.37 gram metamfetamin, 2 bin 440,93 gram esrar, 250 gram skunk, 15 gram bonzai, 143 kök Hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu, 49,94 gram kannabionid, 1,52 gram kannabionid hammaddesi, 2 bin 50 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi ve iklimlendirme sistemi, 1 adet uyuşturucu tüketiminde kullanılan aparat, 1 adet dedektör ve 80 bin 540 adet dolu makaron ele geçirildi. Yakalanan 189 şahıstan 13'ü tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Göçmenler Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Göçmen Hukuk Polis

İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü

İsrail, Nasrallah'ın ardından Hizbullah için kritik olan bir ismi daha öldürdü

 İsrail'in bomba yağdırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor

Türkiye, İsrail'in bomba yağdırdığı ülke için harekete geçti

 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu

2 genç kızı katleden caninin annesi günler sonra ilk kez konuştu
Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş

Surları kana bulayan caniyle ilgili günler sonra ortaya çıkan çarpıcı detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR, SORUN NEDİR? 8 Ekim 2024 Instagram'a ne oldu, niye girilmiyor? Instagram'a erişim engeli mi getirildi? Instagram Türkiye'de kapatıldı mı? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? 8 Ekim son gelişmeler... 8 Ekim Bolu hava durumu | Bolu'da hava nasıl olacak? Bolu günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! ATV CANLI İZLE 8 Ekim | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… SON DAKİKA: Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin nerede, ne zaman kayboldu? 8 Ekim son gelişmeler... 8 Ekim Diyarbakır hava durumu | Diyarbakır'da hava nasıl olacak? Diyarbakır günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! MÜGE ANLI CANLI YAYIN 8 EKİM | Müge Anlı'da dolandırılan İbrahim ile Esma olayı nedir? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Ekim Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 8 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Gaziantep elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.