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Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1407 Hap Ele Geçirildi

Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1407 Hap Ele Geçirildi
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Çankırı'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 407 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çankırı'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta bin 407 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Ekipler, yaptığı aramada bin 407 ade sentetik ecza hapı ele geçirdi. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan 3 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 3 şahıstan 2'si tutuklandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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