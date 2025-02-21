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Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Çankırı'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sentetik ecza hapı ile yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Yürütülen çalışmalarda 404 adet hap ele geçirildi.

Çankırı'da polis ekiplerince sentetik ecza hapıyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bir iş yerinde yapılan aramada 404 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, B.B., Y.H., T.Ç. ve E.K.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K.E. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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