Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Çankırı'da polis ekiplerince sentetik ecza hapıyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bir iş yerinde yapılan aramada 404 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, B.B., Y.H., T.Ç. ve E.K.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K.E. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. - ÇANKIRI