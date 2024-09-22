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Çankırı'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Çankırı'da Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi, 3'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Gümerdiğin mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan C.Y. (25), A.S. (21), Ö.A.G. (8), O.A.G. (3), M.S. (51), D.E.Y. (3), G.G. (32) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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