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Çankırı'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Çankırı'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan biri yoğun bakımda.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, H.D. (72), Y.D. (58), A.A. (44), A.İ.D. (64) ve K.A. (69) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan H.D. (72) Ankara'da bir hastanenin yoğun bakımına nakledildi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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